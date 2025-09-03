The Swiss voice in the world since 1935

Muere un civil en la región rusa de Kursk tras ataque de dron ucraniano

Moscú, 3 sep (EFE).- Un civil murió este miércoles en la región rusa de Kursk en un ataque ucraniano con dron, informó el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

«El número de víctimas de los crímenes ucranianos va en aumento. Las fuerzas ucranianas utilizaron un dron para atacar la aldea de Belitsa, en el distrito de Belovski. Lamentablemente, un civil de 52 años falleció a consecuencia de ese ataque», escribió el funcionario en Telegram.

Kursk, fronteriza con Ucrania, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Durante casi ocho meses parte del territorio de esa región fue ocupado por tropas ucranianas, finalmente expulsadas entre abril y mayo de 2025, según informes castrenses rusos.

Un papel importante en la liberación de Kursk, según reconoció Moscú, correspondió a soldados norcoreanos que combatieron del lado de las tropas rusas.

Este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en Pekín con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de la participación de ambos en festejos del 80 aniversario con ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial. EFE

