Muere un civil ruso en la región fronteriza de Bélgorod por la explosión de un dron

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Moscú, 1 jun (EFE).- Un civil ruso murió y otro resultó herido por la explosión este lunes de un dron en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

«En la localidad de Pushkárskoye de la región de Bélgorod murió un hombre a consecuencia de la detonación de un dron», señalaron en la red social rusa MAX.

Otro hombre resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital regional.

La región fronteriza rusa de Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de los fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 se acerca a las 80 personas. EFE

mos/psh