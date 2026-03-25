Muere un civil ruso en región de Bélgorod tras el impacto de un dron ucraniano

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Moscú, 25 mar (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que viajaba, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«A consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió un civil», escribió en su cuenta de Telegram.

Según Gladkov, el incidente ocurrió en la localidad Jútor Bondarénkov del distrito de Shebékino, cuando un dron ucraniano atacó su automóvil.

«El conductor murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas. Mis sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima», añadió el gobernador.

Las regiones fronterizas rusas, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance.EFE

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