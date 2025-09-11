The Swiss voice in the world since 1935

Muere un civil ruso tras ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 sep (EFE).- Al menos un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Un civil murió a consecuencia de la detonación de un dron en la localidad de Bessónovka de la región de Bélgorod. El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas», indicó en Telegram.

Además, según Gladkov, en la localidad Vesiolaya Lopan resultaron heridos un niño de 13 años y un hombres tras el ataque de un dron.

En la capital regional también resultó herido hombre tras la explosión de un dron junto a un edificio de viviendas, mientras que otros dos resultaron heridos en la localidad de Jútor Zhdánov del distrito Yakovletski tras el atauque de un dron.

Las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk han sido las más afectadas por ataques del Ejército ucraniano desde el comienzo de la guerra.EFE

mos/ad

