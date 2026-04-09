Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar

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Moscú, 9 abr (EFE).- Un civil ruso murió hoy a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, según informó este jueves el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

«En la región de Krasnodar esta noche estamos repeliendo un nuevo ataque de drones. Lamentablemente hay un fallecido», escribió en su canal de Telegram.

Indicó que los fragmentos de un dron derribado mató al hombre que se encontraba en el balcón de un edificio de viviendas de la localidad Sauk-Dere del distrito Krimski.

Kondrátiev expresó sus profundas condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que la Administración regional ofrecerá a la familia toda la ayuda necesaria.

Los fragmentos de los drones derribados cayeron también en las afueras del distrito Krimski, en la localidad de Moldavánskoe y en una empresa local, añadió, sin puntualizar cuál.

A su vez, las autoridades locales informaron en Telegram de que en Moldavánskoe se desató un incendio debido a la caída de los drones.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa antiaérea «interceptaron y aniquilaron durante la noche 69 drones ucranianos de ala fija» sobre las regiones de Kursk, Astracán, Krasnodar, y sobre el mar de Azov. EFE

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