Muere un civil ruso tras el ataque de un dron FPV ucraniano en Bélgorod

1 minuto

Moscú, 12 mar (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que se encontraba, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«A consecuencia de un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil. En las cercanías de la localidad de Bessónovka del distrito Belgorodski, un dron FPV atacó un automóvil. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas», escribió Gladkov en Telegram.

El gobernador expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

La región rusa de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra, ha sido objeto en los últimos días de intensos ataques ucranianos, con todo tipo de drones y misiles.

El pasado fin de semana la región fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.

A consecuencia de estos ataques se produjeron severos daños a la infraestructura energética.

«Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción», informó Gladkov en Telegram.EFE

mos/cg