Muere un civil ruso tras el ataque ucraniano contra la región de Briansk

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Moscú, 21 mar (EFE).- Un civil murió este sábado a consecuencia del ataque de un dron kamikaze ucraniano en la región de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz.

«El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Demianka del distrito municipal Starodubski. A consecuencia del bárbaro ataque, lamentablemente, murió un civil», escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

Bogomaz extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y prometió «todo el apoyo material necesario».

Según el gobernador, a consecuencia del ataque sufrieron daños un local administrativo y un tractor.

En el lugar de los hechos trabajan la policía y los servicios de emergencias, sostuvo.

Las regiones fronterizas rusas son objeto a diario de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana que suelen causar pérdidas humanas, situación ante la cual el presidente ruso, Vladímir Putin, encargó al Ejército la creación de una zona de seguridad a lo largo de la frontera.

Este mismo sábado dos mujeres murieron en la vecina región de Bélgorod a consecuencia de un bombardeo de la artillería ucraniana.EFE

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