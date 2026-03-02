Muere un comandante de la Yihad Islámica en Líbano por los ataques israelíes

2 minutos

Jerusalén, 2 mar (EFE).- Las Brigadas Al-Quds, el brazo militar del movimiento de la Yihad Islámica Palestina, anunció la muerte de su comandante Adham Adnan Al Othman en el Líbano, a los 41 años, en un ataque en el sur de Beirut este lunes.

«Con las más sublimes palabras de orgullo y honor, las Brigadas Al-Quds ofrecen sus condolencias a nuestro pueblo palestino luchador y a las naciones árabe e islámica», manifestó la organización islamista en un comunicado.

El «mártir» comandante -conocido como Abu Hamza- murió tras un ataque «sionista» (de Israel) y, según Al-Quds, «humilló al enemigo y tuvo un largo historial en la lucha contra el ente sionista».

Por ello, el grupo prometió que su muerte servirá de inspiración «para miles de combatientes que vengarán y defenderán» sus principios y reafirmó que seguirán en el camino de la yihad hasta «la liberación».

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país. EFE

