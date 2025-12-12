Muere un destacado líder de milicia en el oeste de Libia en enfrentamiento armado

2 minutos

Trípoli, 12 dic (EFE).- La Agencia de Lucha contra Amenazas de Seguridad de Libia, afiliada al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), informó este viernes de la muerte de un jefe de milicia en la ciudad de Sebrata, zona oeste del dividido país, tras un enfrentamiento entre los miembros de ambos bandos.

Uno de los cordones de seguridad de la agencia en la intersección del hospital de Sebrata fue atacado la noche anterior por miembros de la milicia de Ahmad Oumar Imhamad Al-Fitouri, también conocido como «El Amo», uno de los destacados lideres de grupos armados en la zona costera de Sebrata, indicó el organismo en un comunicado.

«El Amo» es el líder de la milicia de Anas al-Dabbachi, cuyo nombre figura desde 2018 en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por implicarse en «actividades ilícitas relativas al tráfico de migrantes», según la ONU, que vincula también los milicianos con otros grupos terroristas y extremistas violentos.

Tras el ataque contra el punto de control de la agencia de seguridad afiliada al GUN anoche, los miembros de seguridad se trasladaron, con el «permiso de la Fiscalía», a la sede de la milicia y detuvieron a Salah al-Dabbachi, hermano de El Amo.

El oeste de Libia, controlado por el GUN -liderado por Abdelhamid Dbeiba-, sigue marcado por la inestabilidad desde la muerte del influyente líder la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), Abdel Ghani al Kikli -conocido como «Gheniwa»- el pasado mes de mayo en una escalada de violencia.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 en el marco del movimiento de contestación popular en algunos países conocido como la Primavera árabe, el país magrebí -actualmente dividido en dos Ejecutivos- vive varios episodios de violencia y hasta el momento no se han podido organizar elecciones generales para unificar el país. EFE

ia-lz/sb/mr