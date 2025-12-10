Muere un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí

Jerusalén, 10 dic (EFE).- La Autoridad de Asuntos de Prisioneros Palestinos y el Club de Prisioneros Palestinos informaron de la muerte este miércoles de un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí, según un comunicado difundido por sus canales oficiales.

Se trata de Abdul Rahman Sufian Mohamed Al Sabatin, residente en la localidad de Husan, cercana a la ciudad cisjordana de Belén, y falleció, según la nota, en el hospital israelí Sharei Tzedek.

El mensaje, que no puntualiza el motivo de su muerte, informa de que Al Sabati se encontraba detenido desde el 24 de junio de 2025. Su cuerpo, agrega el comunicado, todavía permanece «bajo custodia» israelí.

Un informe de la Defensoría Pública de Israel (órgano dependiente del Ministerio de Justicia que actúa como auditor en los centros de detención) publicado recientemente concluye que las condiciones de los presos palestinos se deterioraron gravemente tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluyendo hacinamiento extremo, hambre y palizas casi diarias para muchos.

«Resulta difícil describir con palabras la sensación de hacinamiento extremo, asfixia, frío y calor, y las malas condiciones sanitarias que prevalecen en algunas instalaciones penitenciarias y que caracterizan la difícil experiencia de los reclusos», detalla el documento oficial.

El informe es el resultado de una auditoría de la Defensoría Pública y sostiene que el empeoramiento de las condiciones de los presos palestinos constituye «una de las crisis de detención más graves que ha conocido el Estado».

Las organizaciones israelíes de derechos humanos HaMoked, Asociación por los Derechos Civiles en Israel y Comité Público Contra la Tortura denuncian que «las condiciones de los reclusos de seguridad se han deteriorado drásticamente desde el estallido de la guerra».

«Se encuentran recluidos en condiciones extremas de hacinamiento y extremas condiciones. El acceso a la atención médica se ha visto restringido», afirman, y hablan de que sufren «violencia y humillaciones graves».

Las mismas organizaciones demandaron este noviembre, mediante una petición formal al Tribunal Supremo del país, que se reanuden las visitas familiares a los miles de detenidos palestinos en cárceles israelíes.

En su petición, HaMoked, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y el Comité Público Contra la Tortura alegaron que la población detenida palestina «ha estado prácticamente aislada del mundo exterior, sin contacto con sus familias durante más de dos años». EFE

