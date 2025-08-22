Muere un excursionista de Irún en un accidente en el pico Carlit, en el Pirineo francés

París, 22 ago (EFE).- Un excursionista de Irún de 67 años murió este jueves en un accidente durante el descenso del pico Carlit, en el departamento francés de los Pirineos Orientales, y su cuerpo debe ser entregado este viernes a la familia en Puigcerdà, en España, indicó a EFE la Gendarmería.

Un portavoz del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Osséja explicó que ante las malas condiciones meteorológicas que había el jueves en la zona el helicóptero no pudo llegar hasta el lugar del siniestro y el cadáver empezó a ser transportado a pie por los agentes.

El portavoz añadió que esta mañana se espera que pueda llegar hasta el cuartel de Osséja, para luego ser trasladado a Puigcerdà, donde quedará en manos de la familia.

El PGHM recibió hacia las 13.00 la llamada de la pareja del accidentado, con el que había realizado el ascenso al pico Carlit, de 2.921 metros de altura.

Durante el descenso, el tiempo era malo, incluso con granizo y, según el relato de la acompañante, el hombre resbaló en un momento en que ella no lo tenía a la vista y se precipitó por la montaña. La caída fue mortal. EFE

