Muere un hombre arrastrado por una crecida de río en medio de fuertes lluvias en Panamá

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Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- Un hombre de 26 años murió dentro de una camioneta cuando intentó cruzar un río desbordado en la provincia selvática de Darién, al este de Panamá, en medio de fuertes lluvias caídas en las últimas horas que mantienen en alerta a las autoridades.

Vídeos en redes sociales muestran cuando el vehículo, tipo pick up, fue arrastrado en la tarde del jueves por la corriente de una quebrada afluente del río Platanilla, mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el cuerpo sin vida del único ocupante y chófer fue hallado en la noche.

«El Sinaproc reitera el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante o después de las lluvias, ya que el aumento repentino del caudal representa un alto riesgo para la vida», expresó el ente de socorro en una publicación en sus redes este viernes.

En varias áreas del país centroamericano se han registrado inundaciones menores en zonas urbanas, caída de algunos árboles, y el rescate de tres personas que quedaron aisladas en un islote en la provincia occidental de Bocas del Toro, de acuerdo con la información oficial.

Panamá se encuentra en plena época de lluvias. El Sinaproc emitió un aviso de prevención de oleaje en la costa del Pacífico que estará vigente hasta el próximo lunes, por lo que ha pedido a la población precaución en las actividades recreativas en la playa. EFE

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