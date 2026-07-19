Muere un hombre mientras estaba esposado durante una detención policial en Italia

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Roma, 19 jul (EFE).- Un hombre de 43 años ha fallecido este domingo en la ciudad italiana de Bologna (norte) mientras estaba esposado y reducido por dos agentes durante una intervención policial, según avanzan los medios locales.

Los hechos han tenido lugar en el barrio periférico boloñés del ‘Pilastro’, adonde los agentes acudieron alertados por los propios vecinos porque el hombre estaba protagonizado presuntamente algunos altercados visiblemente nervioso, de acuerdo a las mismas fuentes.

El hombre, de origen marroquí, fue inmediatamente reducido por dos agentes en la calle, esposado y bloqueado boca abajo en el suelo.

Un vídeo difundido por los medios locales muestra el momento posterior al arresto, en el que también estaban presentes varios sanitarios de los Servicios de Emergencia y otro hombre que ayuda a reducirlo agarrándole por los pies.

En las imágenes se escucha al detenido gritar «ayuda» en italiano y a los policías bloqueándolo en el suelo hasta que finalmente deja de hablar y de moverse. Poco después, uno de los dos policías intenta reanimarlo pero el arrestado ya no responde.

El alcalde de Bologna, Matteo Lepore, y el presidente regional de Emilia-Romagna, Michele De Pascale, han pedido en un comunicado conjunto que se esclarezcan los hechos.

«Es fundamental que se aclaren los hechos plenamente. Confiamos en el trabajo de las instituciones competentes para que cada circunstancia sea esclarecida con la máxima rapidez, rigor y transparencia», ha solicitado.

La Jefatura de Policía de la ciudad ha avanzado que las imágenes de las cámaras personales que portaban los agentes serán «inmediatamente» puestas a disposición de las autoridades judiciales. EFE

gsm/rod