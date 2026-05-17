Muere un hombre tras ser atacado por un tiburón de cuatro metros en el oeste de Australia

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Sídney (Australia), 17 may (EFE).- Un hombre de 38 años murió tras ser atacado por un tiburón blanco mientras practicaba pesca submarina cerca de la isla Rottnest, frente a la costa de Perth, en Australia occidental, informaron este domingo las autoridades locales.

El ataque ocurrió el sábado en la zona de Horseshoe Reefs, donde, según la Policía, el pez, un gran tiburón blanco de unos cuatro metros de longitud, mordió a la víctima en ambas piernas mientras se encontraba a unos 20 metros de la embarcación en la que viajaba con amigos.

Sus compañeros lograron sacarlo del agua y trasladarlo de urgencia hasta un muelle cercano, donde paramédicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente media hora, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades mantienen patrullas marítimas y han pedido a residentes y turistas evitar el área donde se produjo el ataque, aunque las playas de la isla permanecen abiertas este domingo.

El servicio de Salvamento y Socorrismo Acuático de Australia occidental informó además del avistamiento de un tiburón blanco de unos cinco metros y a unos 80 metros de la costa durante la mañana del domingo.

La isla Rottnest, uno de los principales destinos turísticos de Australia occidental, es conocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y por albergar una importante población de quokkas, pequeños marsupiales endémicos del país.

El incidente se produce meses después de una serie de ataques registrados en enero en el estado de Nueva Gales del Sur, en la costa este australiana, donde en apenas tres días se reportaron cuatro incidentes con tiburones en playas de Sídney y Port Macquarie, de los cuales uno fue mortal, el de un menor de doce años.

Las autoridades australianas atribuyeron entonces el aumento de incidentes a las fuertes lluvias y a las aguas turbias, condiciones que favorecen la presencia de tiburones toro cerca de la costa y en desembocaduras de ríos y estuarios.

Durante 2025, se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, incluido uno a un niño de nueve años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en el país oceánico, unos 260 mortales. EFE

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