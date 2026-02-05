Muere un médico de la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con dron

Moscú, 5 feb (EFE).– Un médico de la región rusa de Bélgorod falleció en un ataque ucraniano con drones, informaron este jueves las autoridades locales.

“Una tragedia ocurrió en el distrito de Krasnoyarsk, un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania mató a un radiólogo del Hospital Central”, escribió el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

Agregó que el médico se encontraba en un vehículo cuando fue atacado por el aparato no tripulado del enemigo.

A la vez, explicó que debido a constantes ataques de drones, fue difícil recuperar el cuerpo del fallecido.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año han muerto más de una veintena de civiles en ataques con drones y misiles.EFE

