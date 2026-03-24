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Muere un marroquí enrolado en el ejército de EAU por un ataque iraní contra Baréin

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Dubai, 24 mar (EFE).- Un contratista civil marroquí que prestaba servicio en las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha fallecido durante una misión rutinaria llevada a cabo en Baréin tras un ataque iraní con misiles, informó este martes el Ministerio de Defensa emiratí.

«Este descarado ataque iraní también causó heridas a cinco miembros del Ministerio de Defensa de los EAU», añadió el citado Ministerio de Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Así, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Kuwait vienen reportando ataques desde que comenzó el conflicto. EFE

bm/pcc

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