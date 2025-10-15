Muere un militar neerlandés de 28 años durante un ejercicio en Alemania

La Haya, 15 oct (EFE).- Un cabo primero neerlandés de 28 años murió en Alemania durante un ejercicio militar la pasada noche, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Países Bajos, que calificó el hecho como un posible “accidente”.

El suceso ocurrió en la zona de entrenamiento de Munster Süd, una base militar en el noroeste de Alemania, durante un ejercicio en el que participaban unos 550 militares desde el pasado 30 de septiembre, y que estaba previsto que finalizara este miércoles, aunque fue suspendido antes de tiempo tras el fallecimiento.

“Todo apunta a que se trató de un accidente. El militar pertenecía al 44º Batallón de Infantería Acorazada de la 43ª Brigada Mecanizada, con base en Havelte. El Ministerio de Defensa ha informado a la familia de la víctima, y expresa su solidaridad con los familiares y compañeros cercanos del fallecido”, agregó el Ministerio.

La policía militar de Países Bajos abrió una investigación para esclarecer las circunstancias, con el apoyo de la policía alemana, mientras que la Inspección de Seguridad de Defensa (IVD) y el Consejo de Seguridad neerlandés (OVV) anunciaron investigaciones adicionales. EFE

