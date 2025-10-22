Muere un motociclista en un nuevo ataque israelí con dron contra el sur del Líbano

Beirut, 22 oct (EFE).- Un motociclista murió este miércoles en el bombardeo de un dron israelí contra la localidad de Ain Qana, en el sur del Líbano, pese al alto el fuego en vigor y apenas dos días después de que una oleada alcanzara diversos puntos de la misma región.

«Un bombardeo israelí contra una motocicleta en el pueblo de Ain Qana, en Iqlim al Tuffah, resultó en el fallecimiento de una persona», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer más detalles.

Un avión no tripulado disparó contra el vehículo cuando circulaba por una carretera de la localidad sobre las 8.15 hora local (5.15 GMT), según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que apuntó a que la víctima sería en principio el conductor de la motocicleta.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de la formación chií Hizbulá o presuntos almacenes de armas del movimiento.

Este mismo lunes, al menos ocho bombardeos alcanzaron Jarmaq, Mahmoudiya y otras localidades meridionales cercanas, lo que causó explosiones que se pudieron escuchar en buena parte del sur del país y provocó incendios forestales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia. EFE

