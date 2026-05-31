Muere un motorista en un accidente en París durante los festejos del PSG

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París, 31 may (EFE).- La Fiscalía de París anunció este domingo que una persona que conducía una moto de cross falleció el sábado en París, durante las celebraciones de la Liga de Campeones del PSG, mientras que el Gobierno francés anunció 780 detenciones -de las que 457 bajo custodia policial-, un 32 % más que hace un año por la misma celebración.

Indicó, además, que hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes en las festividades, ocho de ellos de carácter grave. De las 780 detenciones, 480 sucedieron en París.

Según un comunicado de la Fiscalía, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido, de 24 años, habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

Además, otra persona, de 17 años, está muy grave al haber sido acuchillado durante una riña en el oeste de París.

Paralelamente, el ministro, en una comparecencia, aclaró que «en general la situación ha estado bajo control» y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que causó dos heridos, uno de ellos muy grave.

Nuñez agradeció el papel de las fuerzas del orden y de seguridad, más aún en las condiciones de extremo calor registradas el sábado, y contó que ha actuado «siempre que ha habido tumultos», en una respuesta velada a las críticas que el Gobierno ha recibido por parte de la ultraderecha, que acusa al Ejecutivo de inacción.

El ministro puso como ejemplo de esa reactividad policial las frustradas invasiones en la circunvalación de París por varios grupos de individuos y el fallido intento de invasión del estadio del Parque de los Príncipes por parte de unas 150 personas.

De los incidentes sucedidos en ciudades de provincia, el titular de Interior destacó el ataque a una mediateca en Orleans (centro). EFE

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