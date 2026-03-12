Muere un niño de 5 años en el norte de Gaza por fuego israelí

1 minuto

Gaza, 12 mar (EFE).- Un niño de 5 años murió este jueves tras recibir un disparo israelí en el norte de la Franja de Gaza, reportó a EFE el hospital Al Ahli del enclave palestino.

El niño, de nombre Sameh Marouf, llegó en estado crítico al hospital con un disparo en la cabeza y fue trasladado hasta allí desde la zona de Beit Lahia, en el extremo norte de la Franja. Murió posteriormente en el centro hospitalario.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Ayer, un gazatí murió en la ciudad de Gaza (norte) por fuego israelí y el martes otras dos personas fallecieron en distintos ataques israelíes contra la Franja, entre ellos la periodista Amal Shamali, según fuentes sanitarias y del Gobierno de Hamás en el enclave.

Con sus muertes ya son al menos 650 los muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y más de 72.000 desde que Israel lanzara su ofensiva, entre ellos más de 21.000 niños, en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023.

A pesar de la escalada bélica contra Irán y el Líbano, Israel mantiene su presencia en más del 50 % de la Franja y aún mata a población en ataques casi diarios.

Además, mantiene cerrado el cruce de Rafah, no permitiendo evacuaciones médicas a terceros países -tampoco a Jerusalén o Cisjordania-, con una muy limitada entrada de ayuda humanitaria a una población de unos dos millones de palestinos. EFE

aa-mt/cg