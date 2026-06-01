Muere un niño tras la caída de un dron ucraniano en una zona ocupada, según las autoridades prorrusas
Un dron ucraniano cayó el domingo sobre un edificio residencial en una zona del sur de Ucrania ocupada por las fuerzas rusas, causando la muerte de un niño, afirmaron las autoridades prorrusas locales.
Las autoridades prorrusas de la región ocupada de Jersón afirmaron que un niño nacido en 2020 murió cuando un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial en Genitchesk, una ciudad situada en el mar Negro, cerca de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Otras cinco personas resultaron heridas, indicó Vladimir Saldo, un responsable prorruso.
Una mujer de 50 años también murió y otras cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un ataque ruso contra el distrito de Nikopol, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este), anunció su gobernador, Oleksandre Ganja.
