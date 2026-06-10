Muere un niño y dos quedan heridos muy graves en Baviera por el choque de dos autobuses

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(Actualiza con información sobre las víctimas)

Berlín, 10 jun (EFE).- Un accidente en el que han chocado dos autobuses en Baviera, en el sur de Alemania, provocó la muerte de un niño y causó heridas muy graves a dos menores y una educadora que les acompañaba, según informó a EFE la policía.

Un portavoz de la Dirección de Policía de Alta Baviera Norte, Andreas Aichele, especificó que los tres heridos muy graves se encuentran hospitalizados y están luchando por sus vidas, mientras que otras dos personas presentan lesiones de gravedad media y 28 de gravedad leve.

En uno de los autobuses viajaban alumnos de dos clases de segundo curso, con edades comprendidas entre los siete y los ocho años.

Aichele señaló también que la Fiscalía competente está investigando las causas del siniestro, sobre las que todavía no se puede afirmar nada con seguridad, mientras que se ha desplegado un gran operativo de rescate con cinco helicópteros y con la participación de la Cruz Roja para atender a los niños y profesores.

Según informaciones preliminares, el accidente se produjo al colisionar un autocar, en el que viajaban los escolares, y un autobús de línea en un punto situado a unos 20 kilómetros al norte de la capital bávara de Múnich.

De acuerdo con un comunicado policial, el siniestro se produjo sobre las 12:30 hora local (10:30 GMT) en la carretera nacional entre las localidades de Ampermoching y Ottershausen.EFE

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