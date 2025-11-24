Muere un niño y varios resultan heridos mientras jugaban con restos de explosivos en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 24 nov (EFE).- Un niño murió y varios resultaron heridos mientras jugaban con unos restos de explosivos en una casa que había sido atacada previamente por Israel al oeste de la ciudad de Gaza, informó este lunes el portavoz de la Defensa Civil Palestina en la Franja, Mahmoud Basal.

Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado.

La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.

La explosión ocurrió mientras unos niños jugaban con estos restos, y causó a la muerte de uno de ellos y varios heridos, incluyendo menores en estado crítico, detalló Basal.

Los equipos de Defensa Civil Palestina destacaron el peligro de los restos explosivos de guerra e instaron a la ciudadanía de la Franja de Gaza a extremar la precaución, mantenerse alejada de cualquier material sospechoso y contactar inmediatamente con las autoridades competentes en caso de encontrarlos. EFE

