Muere un palestino de 19 años por disparos israelíes en el norte de Gaza, según medios

2 minutos

Jerusalén, 13 dic (EFE).- Un palestino de 19 años identificado como Muhammad Sabri Al Adham murió este sábado en Yabalia, en el norte de Gaza, tras recibir disparos de las tropas israelíes apostadas en la zona, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

«El joven Muhammad Sabri Al Adham, 19, fue asesinado por balas de la ocupación en Yabalia al Nazla», recoge el boletín de Wafa, que no da más detalles sobre el ataque.

EFE consultó al Ejército de Israel sobre el incidente, respecto al que aún no se ha pronunciado.

Este jueves, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza elevó a 383 los muertos en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego en este territorio palestino, a los que se suma Al Adham.

En los últimos dos días, en los que la tormenta Byron ha causado estragos en la Franja y se ha cobrado la vida de al menos 13 personas por derrumbes de edificios o hipotermias, Sanidad no había reportado la muerte de gazatíes en tiroteos, como ocurre a diario.

La mayoría de fallecidos recibieron disparos o ataques con drones, según la explicación habitual del Ejército de Israel, tras cruzar la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron las tropas cuando entró en vigor el alto el fuego (el 10 de octubre). Todo el perímetro entre esta frontera imaginaria y la divisoria entre Gaza e Israel, más del 50 % del enclave, permanece bajo dominio militar israelí.

Las fuerzas armadas alegan habitualmente que sus tropas consideran «amenazas inmediatas» y «terroristas» a quienes cruzan la línea, identificación tras la cual los soldados «eliminan la amenaza».

Entre quienes cruzan la línea se encuentran milicianos palestinos y personas que colaboran con los grupos armados, pero en muchas ocasiones quienes entraban a la línea amarilla (pobremente señalizada, según relatan los gazatíes) eran civiles que trataban de acceder a sus casas, que han quedado en el perímetro dominado por Israel. EFE

pbj/ah