Muere un palestino por un ataque de aéreo israelí en el norte de Gaza

3 minutos

(Actualiza con comunicado del Ejército israelí)

Jerusalén, 8 feb (EFE).- Un palestino murió este domingo en un ataque de aéreo del Ejército de Israel en la zona de Beit Lahia (norte de Gaza), informó el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, que recibió su cadáver.

Otra persona resultó gravemente herida en el ataque, señaló la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, que no dio más detalles al respecto.

Como es habitual en estos ataques, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que identificó a varios «terroristas» aproximándose a las tropas y a la línea amarilla (la frontera imaginaria a la que se retiraron al comenzar el alto el fuego), suponiendo una «amenaza inminente» para los soldados.

«Tras la identificación, las Fuerzas del Aire, guiadas por tropas terrestres, atacaron a los terroristas y eliminaron a uno de los terroristas con el objetivo de eliminar la amenaza», señaló el comunicado castrense.

Inicialmente, el Hospital Shifa señaló que se trataba de un ataque de artillería, si bien el comunicado castrense especifica que se produjo desde el aire.

Beit Lahia se encuentra en el extremo norte de Gaza y se ha visto atravesada por la línea amarilla.

La cadena catarí Al Jazeera y Wafa aseguraron también este domingo que otro joven de 20 años, al que identificaron como Nasim Abu Al Ayin, murió por disparos del Ejército israelí al este de Deir al Balah (centro de Gaza).

Wafa y distintos medios palestinos advirtieron además de que Israel lleva a cabo detonaciones en el este de Rafah y Jan Yunis (sur) o el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza (norte). Según la población local, estos ataques son demoliciones de manos del Ejército de los edificios que quedan en pie al este de la línea amarilla.

Desde dicha demarcación hasta la divisoria entre Israel y la Franja se extiende un perímetro que continúa bajo dominio militar de Israel y que abarca más del 50 % del territorio gazatí.

Las tropas israelíes abren fuego a diario o bombardean a los gazatíes que cruzan o se aproximan a esta línea, alegando que el objetivo del ataque se trata de una amenaza para las tropas, si bien no suele probar la filiación de la persona a ningún grupo armado y en numerosas ocasiones se ha demostrado que era un civil.

Unos 580 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre del pasado año, y más de 1.500 han resultado heridos, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó la ofensiva contra el enclave en respuesta al ataque contra su territorio el día 7, más de 72.000 personas han sido asesinadas en el enclave. EFE

