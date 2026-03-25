Muere un palestino tras una persecución del Ejército israelí en el sur de Cisjordania

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Jerusalén, 25 mar (EFE).- Un palestino identificado como Yosri Abu Qubaita (31 años) murió este miércoles por disparos de soldados israelíes en Masafer Yatta (sur de Cisjordania), anunció el Ministerio de Sanidad palestino.

«El joven Yosri Majed Abu Qubaita (31 años) fue martirizado y tres jóvenes resultaron heridos (moderados-graves) por balas de la ocupación (israelí) en Masafer Yatta, en la tarde del miércoles», recoge el comunicado de Sanidad.

La Media Luna Roja Palestina, que acudió al lugar del ataque, detalló que este se produjo después de que las fuerzas armadas persiguieran dos coches de trabajadores locales en las montañas de Masafer Yatta.

Las imágenes compartidas en distintos canales palestinos muestran la escena tras la persecución, con dos coches volcados entre las colinas de Masafer Yatta. Una de las fotografías retrata a un hombre aplastado por un vehículo.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aún no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Según la agencia de noticias oficial palestina, Wafa, los militares estuvieron acompañados durante la persecución por colonos israelíes, que residen en Cisjordania en contra del derecho internacional, como parte de la ocupación de Israel del enclave.

Al menos 15 palestinos han muerto en Cisjordania desde que comenzó la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, en un pico de violencia colona judía y de las autoridades israelíes, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

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