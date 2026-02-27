Muere un policía en ataque de grupos armados en departamento colombiano del Cesar

Bogotá, 27 feb (EFE).- El policía colombiano Jorge Luis Taborda fue asesinado este viernes en el municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar (noreste), durante un ataque de grupos armados ilegales, informó el director de la Policía, el general William Rincón.

«Las balas de la cobardía nos arrebataron a uno de los nuestros, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro», expresó Rincón en su cuenta de X, donde explicó que el joven de 36 años estaba «adecuando las trincheras para proteger a sus compañeros cuando un francotirador segó su vida».

Por su parte, la Registraduría Nacional, autoridad electoral, informó que, debido a los hostigamientos contra la estación de Policía de Río de Oro fueron suspendidas unas jornadas de capacitación para jurados de votación que participarán en las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Según esa entidad, la estación de Policía está ubicada muy cerca del lugar donde se hacían estas capacitaciones, por lo que la Alcaldía ordenó a la comunidad suspender actividades y resguardarse en sus viviendas mientras se restablecen las condiciones de seguridad.

En el departamento del Cesar operan disidencias de las FARC, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. EFE

