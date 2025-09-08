Muere un preso político ruso en una cárcel bielorrusa por oposición a Lukashenko

Moscú, 8 sep (EFE).- El ciudadano ruso Andréi Podnebenni, que cumplía casi 17 años de cárcel por su actividad contra el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko, murió en prisión, según informó este lunes su madre.

«El 3 de septiembre falleció mi hijo. Mi sangre, mi pequeño, cumplía una condena desorbitada en Moguiliov IK-15. Un malnacido lo privó de su libertad y luego de su vida… Se van los mejores. Mis queridas nietas se quedaron sin padre», escribió la mujer, Valenina Podnebénnaya, en su cuenta Facebook.

Nacido en 1988, el preso cumplía una pena de 16 años y ocho meses desde 2022, cuando fue condenado por incendiar un coche de los servicios penitenciarios, pinchar los neumáticos de 39 autobuses, crear y administrar un canal de Telegram de oposición política e incendiar una grúa de una obra en 2019.

Entre los cargos, se le imputaba también el de actividad terrorista. Podnebenni participó en protestas contra Lukashenko en Bielorrusia, donde residía desde los seis años.

El opositor, nacido en la región siberiana de Jabárovsk, fue declarado preso político el 22 de julio de 2022. Según las plataformas opositoras, es el noveno preso político que muere en una prisión bielorrusa desde 2020.

A finales de junio, el líder opositor bielorruso, Serguéi Tijanovski, recién liberado por Lukashenko, pidió desde su exilio en Lituania al mandatario estadounidense, Donald Trump, que ayude a liberar a todos los presos políticos en el país, que ascienden a 1.177 personas.

En total, según las organizaciones de derechos humanos, 224 presos políticos bielorrusos sufren graves problemas de salud y existen riesgos de que mueran entre rejas.

El autoritario líder bielorruso arrasó en las elecciones presidenciales del pasado mes de enero y fue reelegido para un histórico séptimo mandato, entre las denuncias de fraude de la oposición en el exilio y las cancillerías occidentales, convirtiéndose en el mandatario europeo que lleva más años en el poder, desde 1994.EFE

