Muere un presunto cabecilla del Clan del Golfo en combates con el Ejército colombiano

Bogotá, 26 nov (EFE).- Un presunto cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, fue abatido junto con uno de sus escoltas en combates con el Ejército colombiano en el departamento de Córdoba (noroeste), informaron este miércoles fuentes castrenses.

El Ejército explicó en un comunicado que se trata de un hombre conocido como alias Cóndor o Condorito, quien sería el cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila y habría participado en 2021 en la activación de un campo minado en el municipio de Puerto Libertador, hecho que dejó cinco militares muertos y otros siete heridos.

Según las autoridades, alias Cóndor llevaba unos ocho años en el Clan del Golfo y sería responsable de varios secuestros y torturas, entre ellas la de dos suboficiales del Ejército el año pasado en el departamento de Antioquia. El otro hombre muerto en los combates sería, supuestamente, su encargado de seguridad.

Los enfrentamiento tuvieron lugar en el municipio de Montelíbano, en Córdoba, donde también se incautaron dos armas cortas, un fusil y varios teléfonos móviles.

Más temprano, el Ejército había informado sobre otros operativos en el vecino departamento de Antioquia, en los que fueron capturados doce presuntos integrantes del Clan del Golfo.

El Gobierno colombiano comenzó en septiembre pasado en Catar un diálogo de paz con esta organización criminal con un acuerdo que contempla una etapa inicial de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios del noroeste del país donde opera este grupo.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. EFE

