Muere un sanitario de la Cruz Roja por un ataque israelí contra una ambulancia en Líbano

Beirut, 11 mar (EFE).- Un paramédico de la Cruz Roja libanesa ha muerto a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí que tuvo lugar hace dos días contra una ambulancia en la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, según anunció este miércoles esa organización.

El sanitario, identificado como Youssef Assaf, había resultado herido mientras acudía «en auxilio de las víctimas de las hostilidades cuando el lugar fue atacado en el pueblo de Majdal Zoun el 9 de marzo», informó.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Líbano, un ataque israelí alcanzó la ambulancia en la que viajaba Assaf junto a otro compañero, que también resultó herido.

El departamento gubernamental denunció que el paramédico se une a una «larga lista» de trabajadores sanitarios fallecidos en acciones de este tipo, si bien esta es la primera lanzada por Israel contra un vehículo de la Cruz Roja desde octubre de 2023, al inicio del anterior conflicto.

«El ministerio reitera su llamamiento a la máxima protección de los trabajadores de la salud y organizaciones humanitarias, en cumplimiento con la ley humanitaria internacional, y urge a no tolerar estas crecientes acciones», reza la nota.

El martes mismo, Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch en el Líbano, había indicado en su cuenta de X que durante la primera semana de bombardeos israelíes contra el Líbano murieron 14 paramédicos y 28 resultaron heridos.

Según su recuento, seis de las víctimas mortales perdieron la vida en ataques contra centros pertenecientes a grupos de la defensa civil o de equipos de emergencias, otras siete durante el desempeño de sus labores en el este y el sur del país, y una última en su propia casa. EFE

