Muere un sargento del Ejército brasileño al accidentarse un blindado en un ejercicio

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Río de Janeiro, 8 jul (EFE).- Un sargento del Ejército brasileño murió el martes después de que el blindado Leopard 1A5 en el que participaba en un ejercicio de entrenamiento se volcara y quedara sumergido en un río en un campo de instrucción en el sur de Brasil, informó este miércoles la institución.

La víctima del accidente en la base del Ejército en Santa María, municipio del sureño estado de Río Grande do Sul, fue identificada como el tercer sargento de caballería Nícolas Martins, de 20 años.

Según el comando de la Sexta Brigada de Infantería Blindada, el accidente ocurrió hacia las 08.30 hora local (11.30 GMT) durante un ejercicio de entrenamiento en el que participaron dos carros de combate Leopard 1A5.

De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los blindados volcó en un puente y quedó hundido en un curso de agua.

Martins falleció como consecuencia del accidente, mientras que los otros cinco militares que participaban en el ejercicio salieron ilesos.

El Ejército no dio más detalles del accidente, pero informó de que abrió una investigación para determinar las circunstancias del mismo y aclaró que presta apoyo a los familiares del militar fallecido.

Equipos especializados trabajaron durante varias horas para retirar el blindado del río, una operación que concluyó en la madrugada de este miércoles debido al peso del vehículo y a la complejidad de las labores de rescate.

El Leopard 1A5 es un carro de combate de fabricación alemana diseñado para combinar elevada movilidad con un cañón de 105 milímetros.

Brasil adquirió en 2006 un lote de estos blindados de segunda mano procedentes del Ejército alemán para sustituir modelos más antiguos y reforzar sus unidades acorazadas, por lo que, actualmente, el Leopard 1A5 constituye la principal plataforma de combate de las fuerzas blindadas brasileñas.

El Ejército dispone de 220 unidades de este modelo, aunque desarrolla un programa de modernización gradual para prolongar su vida útil. EFE

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