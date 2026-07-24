Muere un segundo israelí en el tiroteo donde fallecieron cuatro palestinos en Cisjordania

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- El comandante israelí Yuval Ezra, de 27 años, ha fallecido a causa de las heridas sufridas tras el tiroteo de la mañana de este viernes en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania ocupada, informó el Ejército israelí, un incidente donde también murió otro israelí y cuatro palestinos.

El otro fallecido israelí era un sargento en la reserva de 32 años y colono de un asentamiento cercano a Tell, donde servía como «guardia de seguridad local», es decir, con arma autorizada para «brindar seguridad» a una comunidad considerada ilegal por el derecho internacional.

El suceso tuvo lugar en la gobernación de Nablus a primera hora de la mañana, cuando, en presencia del Ejército de Israel, se produjo este intercambio de disparos. El incidente se desencadenó cerca del ‘outpost’ (inicio de asentamiento colono israelí) de Havat Gilad.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), varios palestinos robaron el arma de un «guardia de seguridad» que llegó al lugar, tras ser informado de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes antes de que las tropas supuestamente reaccionaran matando a tiros a los cuatro palestinos.

Esto contrasta con la versión palestina, que indica que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes «atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas».

Además, añaden que posteriormente, cuando ya habían llegado las tropas, uno de los palestinos arrebató el arma al «guardia de seguridad» después de ver a dos de sus familiares ser asesinados a tiros por el Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este viernes una «acción contundente» contra la aldea palestina de Tell y sus municipios vecinos después de este suceso.

Ya se han cortado las carreteras de acceso a la localidad, se ha incrementado el número de unidades y se está ejecutando un intenso despliegue.

Desde que se produjese el tiroteo, grupos con decenas de colonos radicales judíos están asaltando las aldeas palestinas aledañas a modo de represalia, agrediendo a la población local, vandalizando e incendiando inmuebles y destrozando coches.

Mientras tanto, el Ejército israelí, que no ha informado de detenciones por estas acciones, ya ha comenzado su «operación antiterrorista» palestina e irrumpido por la fuerza en el hospital donde de Nablus donde se recuperan los heridos del altercado, deteniendo, además, a familiares de los mismos.

Grupos de activistas locales denuncian que ni siquiera las ambulancias están pudiendo acceder a la zona para atender a heridos palestinos de las aldeas posteriormente afectadas por las turbas de colonos.

Según la Media Luna Roja Palestina, se reportaron ocho heridos resultantes de ataques de colonos contra la aldea de Farata, cerca de Qalqilya: seis heridos por munición real, un herido en la cabeza por una piedra y un herido por una bala recubierta de goma.

De acuerdo al Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en dicha zona.

Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes. EFE

gac/mra

(foto)(vídeo)