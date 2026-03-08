Muere un soldado de EEUU por «emergencia médica» en Kuwait en medio de la guerra con Irán

Miami (EE.UU.), 8 mar (EFE).- Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una «emergencia médica», según informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

«Un soldado de la Guardia Nacional de EE.UU. murió en un incidente relacionado con salud en Kuwait el 6 de marzo durante una emergencia médica. La causa exacta de muerte está bajo investigación», indicó el organismo militar, con sede en Florida, en un comunicado de dos párrafos.

Este deceso trasciende apenas horas después de revelarse que otro militar de Estados Unidos, aún no identificado, murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra.

Estos hechos se suman al ataque de Irán con un dron en Kuwait que dejó al comienzo de la guerra seis elementos estadounidenses fallecidos, cuyos cuerpos llegaron el sábado a Estados Unidos en una ceremonia solemne que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump.

El CENTCOM adelantó que el Buró de la Guardia Nacional de EE.UU. ofrecería «información adicional» sobre el último muerto más adelante.

Trump prometió el sábado «mantener al mínimo» las muertes estadounidenses, aunque argumentó que esto es parte de lo que ocurre en la guerra.

«Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo», indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

Trump también aseguró el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por «una muy buena razón», aunque el medio Axios reportó este domingo que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.

La primera semana de ofensiva de Estados Unidos resultó en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el CENTCOM el viernes, mientras el presidente afirmó este domingo que destruyeron 44 barcos iraníes, «toda su flota». EFE

