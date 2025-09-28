Muere un soldado israelí durante un presunto ataque por atropello en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 28 sep (EFE).- Un soldado israelí de 20 años murió este domingo en un incidente ocurrido en Cisjordania en el que supuestamente un camión palestino intentó atropellar un vehículo militar, ante lo que los soldados abrieron fuego y mataron al presunto atacante, resultando también herido un militar que falleció posteriormente.

El Ejército informó de la muerte del joven tras sufrir una herida grave en la cabeza en una carretera de Cisjordania ocupada, cerca del asentamiento israelí de Kedumim.

El servicio de emergencias Magem David Adom indicó tras el incidente que había atendido en el lugar a un joven de unos 20 años en estado grave con una herida en la cabeza y el Ejército indicó más tarde que las fuerzas de seguridad israelíes habían matado al «terrorista» que «llevó a cabo un ataque con atropello en el lugar».

Preguntado por EFE, el Ejército no ha dado más detalles sobre el incidente, pero varios medios israelíes informaron de que el soldado podría haber muerto por un disparo de su compañero, que abrió fuego al sospechar que el camión iba a atacarlos.

Según el diario Ynet, el joven viajaba con otro soldado en un vehículo militar cerca de Kedumim y ambos sospecharon que un camionero palestino que iba detrás de ellos quería embestirlos, por lo que se detuvieron en un cruce.

En ese momento, relata el diario, el conductor palestino aceleró hacia ellos y uno de los soldados abrió fuego, matando al atacante e hiriendo a su compañero. Se desconoce si los militares estaban en ese momento dentro o fuera del vehículo, ni si el soldado fallecido había sido atropellado previamente por el camión. EFE

mt/nvm