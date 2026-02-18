Muere un soldado israelí en el sur de Gaza en un presunto incidente de fuego amigo

Jerusalén, 18 feb (EFE).- Un soldado israelí murió durante la madrugada de este miércoles en el sur de Gaza en lo que se sospecha que fue un incidente de fuego amigo, indicó a EFE una fuente militar.

En un comunicado, el Ejército informó de la muerte del soldado, el joven de 21 años Ofri Yafe de la Unidad de Reconocimiento de Paracaidistas, y afirmó que falleció «en combate».

Una fuente del Ejército hizo saber a EFE que el incidente tuvo lugar durante la madrugada y que «continúa siendo investigado, pero todo apunta a que, desgraciadamente, se trató de un incidente de fuego amigo».

Según datos del Ejército israelí, 924 soldados han muerto en diferentes frentes -entre ellos Gaza, Cisjordania y Líbano- desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que milicias gazatíes lideraron la masacre en Israel que acabó con las vidas de al menos 1.200 personas y el secuestro de otras 251.

Israel lanzó ese mismo día su ofensiva en la Franja en represalia, en la que han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino.

Casi a diario, y pese a la tregua firmada el pasado 10 de octubre, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad de Gaza.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua superó el domingo pasado los 600 fallecidos. EFE

