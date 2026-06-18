Muere un soldado israelí herido el miércoles en la explosión de un artefacto en Líbano

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Jerusalén, 18 jun (EFE).- Un soldado israelí ha muerto por las heridas causadas por la explosión de un artefacto ayer miércoles en el sur del Líbano en la que siete militares más resultaron heridos, y que tuvo lugar poco antes de la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos para atajar la guerra.

En un comunicado, el Ejército indicó este jueves que el fallecido es el sargento Alexander Filin, de 29 años y perteneciente a la 36 División.

Según informó a EFE una fuente militar, el incidente ocurrió este miércoles a las 17.00 hora local (14.00 GMT), cuando los soldados resultaron heridos por la detonación de un artefacto mientras iban a pie por la zona del río Litani, en el sur del país vecino.

La fuente explicó que una investigación preliminar indica que «la explosión probablemente fue causada por un artefacto explosivo enemigo», y añadió que tras lo ocurrido, la artillería israelí atacó infraestructura de la milicia chií libanesa de Hizbulá en la zona.

Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió sus condolencias a la familia del militar, de quien destacó que había emigrado a Israel desde Ucrania.

Además de este incidente, el Ejército informó de otro ocurrido también este miércoles por la mañana en el sur del Líbano, donde cinco soldados resultaron heridos -uno de ellos grave- tras el impacto de un dron kamikaze, unos artefactos que suele utilizar Hizbulá para atacar a las tropas israelíes.

El Ejército israelí ocupa actualmente una franja del sur del Líbano junto a la frontera con territorio israelí y ha emitido órdenes de evacuación contra una zona más amplia, desplazando así a cientos de miles de personas.

Los soldados israelíes se internaron en territorio libanés a raíz de los ataques de Hizbulá contra Israel en respuesta por la ofensiva en Irán, país que firmó este miércoles noche un acuerdo de entendimiento que incluye parar los ataques en el Líbano.

Desde el 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel desencadenando una respuesta israelí que ha dejado en el Líbano casi 3.800 muertos, un total de 30 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií: 28 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas al Líbano. EFE

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