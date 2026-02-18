Muere un trabajador del Programa Mundial de Alimentos en un reparto en Sudán del Sur

2 minutos

Yuba, 18 feb (EFE).- Un trabajador humanitario del Programa Mundial de Alimentos (PMA) falleció en el condado sursudanés de Nasir en un reparto de ayuda informó este miércoles a EFE Peter Jal, ministro de Información del estado Alto Nilo de Sudán del Sur, donde se produjo el incidente.

Jal explicó que el trabajador, de nacionalidad keniata, murió tiroteado el martes por la mañana en la población de Ngueny adonde había llegado poco antes para supervisar actividades de distribución de alimentos de emergencia

«Condenamos firmemente este acto criminal contra un trabajador humanitario que vino a ayudar a comunidades vulnerables», señaló Jal.

El comisionado de Nasir, Changkuoth Ruon Jal, confirmó a EFE que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación de busca y captura del sospechoso, que se cree estaba bajo los efectos del alcohol durante el tiroteo, dijo.

“La situación está bajo control y las investigaciones se están desarrollando con la coordinación de las autoridades del Estado», agregó.

Situado junto al río Sobat, cerca de la frontera etíope, el condado Nasir ha sido escenario de incidentes armados recurrentes en los últimos meses debido a las tensiones intercomunales y la gran disponibilidad de armas de pequeño calibre.

La ONU ha advertido reiteradamente de que zonas del Alto Nilo se mantienen en situación inestable, complicando el acceso de la ayuda y elevando el riesgo para los trabajadores humanitarios.

Miles de personas dependen en esta área de las agencias de la ONU, entre ellas el PMA, debido a la situación de desplazamiento interno de la población por los conflictos y el impacto de las catástrofes climáticas.EFE

