Muere un veterano de la independencia en Zimbabue que era muy crítico con el presidente

3 minutos

Nairobi, 6 feb (EFE).- Blessed Geza, veterano de la guerra de la independencia de Zimbabue y exdirigente del partido gobernante del país, convertido después en feroz crítico del presidente, Emmerson Mnangagwa, falleció este viernes en Sudáfrica, confirmó su familia.

«Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro héroe, el camarada Blessed Runesu Geza, conocido popularmente como camarada Bombshell. Nos dejó esta mañana en un hospital cardiológico de Sudáfrica», señaló la familia en un breve comunicado difundido por medios locales.

La noticia se conoció mientras se espera el inicio del juicio de 95 activistas detenidos el pasado marzo cuando respondieron a la convocatoria de Geza para protestar contra las intenciones de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) de ampliar el mandato de Mnangagwa hasta 2030.

Esa intención ha sido duramente criticada por la oposición y por el propio Geza, quien denunció esta campaña en sus redes sociales y acusaba a Manangagwa de corrupción y nepotismo, además de fracasar en la recuperación de la maltrecha economía nacional.

Así, Geza pedía la destitución del mandatario, alegando que sufre de demencia y no está en condiciones de liderar el país.

Las protestas de marzo tuvieron escaso seguimiento por el fuerte despliegue de la Policía, que las reprimió con gases lacrimógenos y cañones de agua y detuvo a 98 manifestantes -90 hombres y 8 mujeres-, si bien una mujer fue ya condenada y otras dos absueltas en otro proceso judicial separado.

Geza, prófugo y buscado por la Policía por incitar a la violencia y socavar la autoridad del presidente, tenía vínculos con una facción de la ZANU-PF alineada con el vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, considerado como un posible sucesor de Mnangagwa.

El intento de extender el mandato del presidente ha reavivado la pugna interna entre las facciones dela formación leales a Mnangagwa y las de Chiwenga, quien, entonces general del Ejército, encabezó el golpe militar de 2017 que derrocó al fallecido expresidente Robert Mugabe, en el poder desde 1987, y que llevó a Mnangagwa al Gobierno.

El actual mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.

Mnangagwa, de 83 años, debería completar en 2028 su segundo y último mandato permitido por la Constitución zimbabuense.

Sin embargo, la ZANU-PF aprobó el pasado octubre una polémica resolución para enmendar la carta magna que podría extender el mandato del presidente dos años, aunque no concretó la manera de ejecutar esa modificación. EFE

