Muere una civil en la región rusa de Bélgorod a causa de ataque con drones ucranianos

1 minuto

Moscú, 1 dic (EFE).- El ataque de un dron ucraniano se cobró este lunes una víctima mortal en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, al impactar contra un automóvil en el que viajaba un matrimonio.

«En la aldea de Gruzskoe, un dron impactó contra un coche en el que viajaba un matrimonio. Por desgracia la mujer, que sufrió múltiples heridas graves, falleció camino al hospital», informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, a través de sus redes sociales.

Su marido sufrió heridas de metralla en la pierna y los brazos y su estado es moderado después de que fuera socorrido por militares y «se le está brindando toda la atención médica necesaria», añadió.

Hoy mismo el gobernador comunicó que en las últimas 24 horas se destruyeron 29 drones ucranianos sobre la región, la más castigada por los ataques aéreos ucranianos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó de haber derribado durante la noche 33 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y el mar Negro, 16 de ellos sobrevolando la región de Rostov.

El viernes Gladkov también anunció un fallecido a causa de los ataques con drones ucranianos. EFE

mos/psh