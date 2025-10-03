The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere una civil rusa en la región de Bélgorod por un ataque de la artillería ucraniana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Una civil rusa murió este viernes en la ciudad fronteriza de Shebékino de la región de Bélgorod tras el impacto de un proyectil de la artillería ucraniana contra su vivienda, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Shebékino está bajo el fuego del Ejército ucraniano. Sucedió lo más terrible, una civil murió tras el impacto de un proyectil contra su casa», escribió en su cuenta de Telegram.

Gladkov indicó que «la mujer falleció en el acto a consecuencia de las heridas recibidas» y expresó sus condolencias a los familiares.

El impacto del proyectil derribó el techo de la casa y provocó un incendio, que ya fue sofocado por los bomberos, añadió.

El gobernador afirmó además que la ciudad fue atacada por drones.

«La detonación de uno de ellos dañó los ventanales de un centro comercial y cinco apartamentos de un edificio», además de varios vehículos.

El ataque de un segundo dron FPV dañó una línea de electricidad, aseveró.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, los ataques enemigos han dejado en Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios locales. EFE

mos/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR