Muere una civil rusa tras un ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod

Moscú, 28 nov (EFE).- Una mujer murió y un niño resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano contra una vivienda en la región fronteriza de Bélgorod, informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«En la localidad Dragúnskoye del distrito Belgorodski murió una mujer tras el ataque de un dron contra una vivienda particular. Un niño de cinco años resultó herido», escribió en Telegram.

Según Gladkov, el niño «con quemaduras en la cara y el cuerpo fue trasladado por una ambulancia al hospital pediátrico regional».

A consecuencia de los ataques de drones en esta localidad se incendió una casa y el equipamiento en una empresa, que los bomberos intentan sofocar, añadió.

Las regiones fronterizas rusas de Bélgorod y Kursk han sido las más afectadas durante la guerra, ya que son atacadas prácticamente a diario por drones y la artillería ucraniana.EFE

