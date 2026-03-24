Muere una mujer en el norte de Israel tras un ataque con proyectiles desde el Líbano

2 minutos

Jerusalén, 24 mar (EFE).- Una mujer de unos 30 años murió este martes en el norte de Israel por el impacto de metralla tras el lanzamiento de proyectiles y drones desde el Líbano por parte supuestamente del grupo chií Hizbulá, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El impacto se produjo pasadas las 18.00 hora local (16.00 GMT), después de que sonaran las alarmas en el norte del país por un ataque con drones y proyectiles provenientes del Líbano.

De confirmarse que Hizbulá está detrás del ataque, sería la primera víctima mortal por sus proyectiles desde que el 2 de marzo este grupo chií atacó Israel en respuesta a la ofensiva contra Irán, tiempo en el que la respuesta israelí ha dejado más de mil muertos en el país vecino.

El pasado domingo, otro proyectil proveniente del Líbano mató a un hombre israelí que circulaba en un coche cerca de la frontera, pero tras una investigación el Ejército de Israel concluyó que sus propias tropas estaban detrás del ataque.

La metralla del cohete de este martes cayó en un carretera en el valle de Jula de la región de Galilea, donde la mujer fue hallada muerta en el lugar. También se atendió a dos heridos leves, según el MDA.

«En una zanja al costado de la carretera, encontramos a una mujer inconsciente con graves heridas de metralla y traumatismo multisistémico. Le realizamos una evaluación médica, pero no presentaba signos vitales y nos vimos obligados a declararla muerta en el lugar», dijo uno de los paramédicos del MDA.

Una hora después del impacto, las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en la zona norte de Israel, pero esta vez por misiles lanzados desde Irán, sin que se sepa aún si se han producido víctimas.

Con esta nueva víctima mortal, son 16 los fallecidos en territorio israelí en la actual guerra contra Irán, a los que hay que añadir cuatro mujeres que murieron en el territorio palestino de Cisjordania por un misil iraní de racimo. EFE

(Foto) (Vídeo)