Muere una mujer en Israel por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv

1 minuto

Tel Aviv, 29 feb (EFE).- Una mujer de unos 40 años murió este sábado noche por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, en lo que supone la primera víctima mortal de los ataques de Irán a territorio israelí en respuesta a la operación militar de Israel y Estados Unidos en el país persa.

La mujer fue atendida inconsciente y en estado crítico en el lugar del ataque, en donde el MDA también trasladó al hospital a 20 heridos, de los cuales uno está en estado grave, dos moderado y el resto en estado leve. EFE

