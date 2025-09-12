Muere una mujer en región fronteriza rusa por ataque de drones ucranianos

2 minutos

Moscú, 12 sep (EFE).- Una mujer murió este viernes en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de un ataque de drones contra la región.

«Una civil murió en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bélgorod. Murió en el acto», informó el gobernador regional Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.

El líder de la región también comunicó que en las últimas 24 horas Bélgorod fue objetivo del ataque de casi 140 drones ucranianos, por lo que se contaron hasta ocho heridos.

A causa de ello, las autoridades de la capital regional prolongaron el cierre de los centros comerciales de la ciudad, que se encontraban inactivos desde el 10 de septiembre, hasta mañana.

Mientras tanto, el alcalde, Valentín Demídov, pidió a los ciudadanos no dejar aparcados sus vehículos en las proximidades de edificios administrativos y otros posibles objetivos de las Fuerzas Armadas ucranianas.

«No se multará por aparcar en áreas de pago», señaló Demídov como medida para flexibizar los estacionamientos ante los constantes bombardeos.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada noche derribaron más de 220 drones ucranianos, la mayoría sobre la región de Briansk.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó en Telegram de que en el puerto de Primorsk el ataque con drones provocó sendos incendios en un barco y un estación de bombeo, que fueron sofocados rápidamente sin que se produjeran víctimas.

Los medios locales también comunicaron que durante las últimas horas de la noche de ayer, fue alcanzada por drones un depósito de petróleo de la compañía Lukoil en la región de Smolensk.

El gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, aseguró que no hubo víctimas.EFE

mos/jgb