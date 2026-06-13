Muere una mujer en São Paulo por un fallo de seguridad durante un salto de puentismo

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São Paulo, 13 jun (EFE).- Una mujer falleció este sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto de puentismo en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, según informó la Policía Militar.

El hecho se produjo cerca de las 10:00 hora local (13:00 hora GMT) en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior del estado de São Paulo.

El sendero cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el ‘bungee jump’ y el ‘rope jump’.

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

De acuerdo al medio brasileño ‘G1’, la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, y al menos seis personas resultaron detenidas; dos de ellas intentaron huir hacia la zona boscosa y fueron capturadas gracias al helicóptero de la Policía Militar.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de «¡Gente, la cuerda!», al percatarse de que la víctima cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. EFE

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