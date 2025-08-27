The Swiss voice in the world since 1935

Muere una mujer en un camping en el centro de Francia por la caída de una rama de árbol

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 27 ago (EFE).- Una mujer falleció este jueves en un camping del centro de Francia tras ser golpeada el miércoles por una rama de un árbol que cayó debido a una fuerte tormenta, en un momento en el que un tercio del país está en alerta por este tipo de fenómenos, informó la prensa francesa.

La mujer, de 47 años, terminó por perder la vida hoy tras haber sido trasladada de urgencia en la víspera a un hospital de Dijon desde el camping del pueblo termal de Saint-Honoré-les-Bains, en el departamento de Nièvre.

La violencia de la tormenta obligó a la intervención de cerca de 60 bomberos zapadores. El camping, que contaba con 770 huéspedes, tuvo que ser evacuado durante varias horas.

Tras sufrir episodios de intenso calor de las últimas semanas, Francia está ahora en alerta por la formación de tormentas.

Cerca de un tercio de los departamentos de la Francia metropolitana (28 de 96) están bajo el aviso naranja, el segundo más grave en una escala de cuatro niveles.

Las zonas que prevén intemperies abarcan los turísticos Pirineos, así como buena parte del Macizo central. EFE

atc/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR