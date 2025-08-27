Muere una mujer en un camping en el centro de Francia por la caída de una rama de árbol
París, 27 ago (EFE).- Una mujer falleció este jueves en un camping del centro de Francia tras ser golpeada el miércoles por una rama de un árbol que cayó debido a una fuerte tormenta, en un momento en el que un tercio del país está en alerta por este tipo de fenómenos, informó la prensa francesa.
La mujer, de 47 años, terminó por perder la vida hoy tras haber sido trasladada de urgencia en la víspera a un hospital de Dijon desde el camping del pueblo termal de Saint-Honoré-les-Bains, en el departamento de Nièvre.
La violencia de la tormenta obligó a la intervención de cerca de 60 bomberos zapadores. El camping, que contaba con 770 huéspedes, tuvo que ser evacuado durante varias horas.
Tras sufrir episodios de intenso calor de las últimas semanas, Francia está ahora en alerta por la formación de tormentas.
Cerca de un tercio de los departamentos de la Francia metropolitana (28 de 96) están bajo el aviso naranja, el segundo más grave en una escala de cuatro niveles.
Las zonas que prevén intemperies abarcan los turísticos Pirineos, así como buena parte del Macizo central. EFE
atc/icn