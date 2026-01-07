Muere una mujer por disparos de agentes migratorios de EE.UU. en Minnesota

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, acusó a la mujer de ser «una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos», lo que consideró un «acto de terrorismo interno», por lo que un agente de ICE que «temía por su vida», realizó «disparos defensivos».

«La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo», indicó la funcionaria en sus redes sociales. EFE

