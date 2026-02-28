Muere una mujer por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv

Tel Aviv, 29 feb (EFE).- Una mujer de unos 40 años murió en la noche de este sábado por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, en lo que supone la primera víctima mortal de los ataques de Irán a territorio israelí en respuesta a la operación militar de Israel y Estados Unidos en el país persa.

La mujer fue atendida inconsciente y en estado crítico en el lugar del ataque, en donde el MDA también trasladó al hospital a 20 heridos, de los cuales uno está en estado grave, dos moderado y el resto en estado leve.

Los servicios de emergencias informaron de que rescataron además a un niño de unos ocho años de entre los escombros, que sufría intoxicación por inhalación de humo.

Al menos un misil de la última andanada disparada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en el centro de Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad.

Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.

Este es el único impacto reportado por los servicios israelíes y EFE no pudo verificar de forma independiente si se produjeron más en territorio israelí, donde la censura militar impide informar sobre los impactos en infraestructuras críticas.

El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado con más de 200 muertes en el país persa, entre ellos el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.EFE

