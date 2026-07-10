Muere una mujer tras someterse a una cirugía estética en un centro clandestino de Bogotá

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Bogotá, 10 jul (EFE).- Una mujer falleció este viernes tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, según las autoridades de Bogotá, funcionaba de manera clandestina en el occidente de la capital.

La víctima, identificada como Adriana Manotas, tuvo complicaciones críticas después de la intervención y fue trasladada a un centro médico de la Cruz Roja, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico, informó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.

«El Distrito lamenta profundamente la muerte de la señora Adriana Manotas luego de un procedimiento estético en un establecimiento clandestino», señaló la Alcaldía, que explicó que el establecimiento donde fue realizado el procedimiento no tenía avisos exteriores, identificación visible ni información que advirtiera la prestación de servicios de salud.

Además, tras verificar las bases de datos oficiales, constataron que no estaba registrado como prestador de servicios de salud autorizado y que la persona identificada como representante legal del lugar no estaba habilitada legalmente para ejercer como personal sanitario.

La muerte de Manotas ocurre dos meses después del caso de Yulixa Toloza, quien desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en otro establecimiento ilegal del sur de Bogotá.

Días después, su cuerpo fue hallado en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro), en un crimen que dio lugar a una investigación por homicidio y otros delitos.

Ese caso llevó al Gobierno colombiano a anunciar la presentación del proyecto denominado «Ley Yulixa», con el que busca controlar que las cirugías estéticas solo puedan ser practicadas por médicos cirujanos especializados y titulados en universidades acreditadas, ante la proliferación de establecimientos clandestinos en el país.

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el país realiza más de 400.000 procedimientos estéticos al año, pero las autoridades han alertado sobre la proliferación de lugares clandestinos sin habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. EFE

pc/joc/lpm