Muere una persona en Irán por explosión de una granada en sus manos en medio de protestas

2 minutos

Teherán, 3 ene (EFE).- Las autoridades iraníes informaron de la muerte de una persona durante las protestas del viernes en la ciudad norteña de Qom, con lo que la cifra de fallecidos en los seis días de manifestaciones aumentó a ocho, según la ONG opositora Hrana.

“Durante los disturbios, uno de los integrantes de un grupo terrorista que pretendía causar víctimas mortales mediante el uso de una granada murió cuando el artefacto explotó en su mano”, anunció a última hora del viernes el Consejo de Seguridad de la provincia de Qom en un comunicado, según la agencia Nour News.

Al menos ocho manifestantes han perdido la vida en Irán en los seis días de protestas en el país y decenas de personas han sido detenidas, de acuerdo con Hrana, con sede en Estados Unidos.

La organización proderechos humanos informó de que las movilizaciones se han extendido a 46 ciudades de 22 provincias del país.

Anoche, varias ciudades, entre ellas Teherán, Shiraz, Qom, Mashhad, Karaj y Qazvin, fueron escenario de protestas con consignas contra la República Islámica.

Tras dos días de relativa calma en Teherán, los manifestantes salieron a las calles en diversos puntos de la capital, coreando lemas como “Muerte al dictador”.

Las protestas en Irán se desataron el domingo pasado, motivadas por el deterioro de la situación económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto en diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el rial se ha venido devaluando, presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Teherán. EFE

